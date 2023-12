MIS UUDIST? ⟩ Kirke Karja: kultuuriinimeste streik võiks olla midagi fantaasiarikkamat kui lihtsalt loosungid

Äsja Eestisse saabunud Karja rääkis, et ta käis Pariisis oma trioga Karja/Renard/Wandinger esinemas Prantsuse džässivõrgustiku üritusel ning Saksamaa ja Prantsusmaa suund on hästi käima läinud. «Kohas, kus me mängisime, olime teist korda. Oleme mõlemal korral esinenud nii, et meid on broneeritud läbi mõne teise riigi korraldaja. Prantslastel on sinna väga raske saada,» kirjeldas ta.

Miks peaks kultuurirahastus olema kuidagi olulisem kui mõni teine valdkond, eriti, kui raha pole pealtnäha kellelgi? «Ma tegelikult ei mäletagi aega, mil kultuurirahastusega oleks kõik olnud hästi,» nentis Karja, lisades, et ehkki see võib kõlada klišeena, on meie põhiseaduses sõnastatud eesmärk kaitsta kultuuri ja keelt. «Mida rohkem ma siin planeedil elan, seda rohkem mulle ka tundub, et selles on tõetera sees. Meil pole suuri maavarasid. Mis meid rahvusena suureks saab teha - me oleme targad. Just tulid ju ka PISA testi tulemused,» arutles pianist, lisades, et oleks lihtsalt rumal otsustada, et kultuuri me näiteks enam ei vaja.