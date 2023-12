MIS UUDIST? ⟩ Raivo Hein: me oleme väga rikkad, aga ei oska sellega midagi peale hakata

Koolides ja ettevõtetes rahatarkust jagav Hein sõnas, et eestlased pole kunagi ajaloos nii rikkad olnud kui praegu. «Ja ärgem rääkige, et absoluutne vaesus on suurenenud - viimased 30 aastat on ta vähenenud. Viimane aasta on ta tõesti hüppe teinud,» täpsustas ta.

Hein selgitas, et eestlastel on 12-13 miljardit eurot pangaarvetel seismas ja ootamas. «Samas on meil 100 000 väärtpaberikontot. Aga kui palju on palgasaajaid, või neid kes seda raha hoiavad? 600 või 700 tuhat. Mis tähendab, et me oleme küll väga rikkad, aga ei oska sellega midagi peale hakata, näiteks enda jaoks see tööle panna,» rääkis ta.