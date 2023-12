OTSE POSTIMEHEST ⟩ Reemo Voltri: kui pikk õpetajate streik tuleb, sõltub valitsusest

Palga võib kinni hoida, aga seda ei pea tegema. Siin on kindlasti väga mitmeid aspekte. See tegelikult näitabki, et Eestis ei ole streik tavapärane. Õpetajate streik oli Eestis viimati 11 aastat tagasi. Õpetajate valmisolek streigiks näitab, kui meeleheitel on õpetajaskond meie hariduse tuleviku pärast. Õpetajad on tegelikult väga suure missioonitundega inimesed ja me oleme tõepoolest mures selle pärast, et kui meie streigime, mis saab siis noorte haridusest. Paraku ei ole see siis enam meie kätes, see on juba valitsuse kätes, et streigi pikkus võimalikult minimaalne hoida. Kui streigi tõttu tekivad lastel tõesti õpilüngad, siis selle küsimusega tulebki valitsuse poole pöörduda, et kuidas seda kompenseerida. Kas õpetada õpilasi järgi või eraldada vanematele raha eraõpetajate palkamiseks. Ma ei tea, mis see lahendus valitsuse poolt peaks siis olema. Õpetajaskond Eesti Haridustöötajate Liidu näol on teinud väga suuri samme kompromissi suunas, samas pole valitsus neid üldse teinud.