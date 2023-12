Praegu on meil väga töine aeg, märkimise lõpuni on jäänud veel neli päeva. Mina ja minu meeskond kohtume erinevate investorite gruppidega, meil on keskmiselt viis-kuus kohtumist päevas, kuni hilja õhtuni välja. Iga kohtumine võtab kaks tundi ja selle jooksul me siis selgitame, mida Infortar endast kujutab. Kui tagasisidet vaadata, siis ongi enamasti kolm küsimust. Kõigepealt, kas me oleme kasumi osas jätkusuutlikud, kuna meil oli sellel aastal erakorraline kasum 270 miljonit, selline tavapärane kasum on 100 kuni 110 miljoni juures. Meie oleme näinud, et me oleme jätkusuutlikud. Teine põhiline küsimus on, kas me ikka dividende maksame ja mis on see dividendi määr. Oleme kogu aeg öeldud, et dividendi miinimum on üks euro aktsia kohta, aga kui Tallink kavatseb dividende maksta, tuleb täiendavalt juurde, nii et see tõstab dividendi määra. Kolmas suund on, et kas me suudame ikkagi rahvusvaheliselt edasi kasvada. Paraku just IPO aitabki meie rahvusvahelisele kasvule kaasa. Kui ajalooliselt vaadata, siis 2015 hakkasime gaasi müüma Eestis, 2016 Lätis, 2017 Leedus, 2019 Soomes, nii et me kasvame pärsi jõudsalt.