SÕJASTUUDIO ⟩ Leo Kunnas: on väga raske ennustada, kas Ukraina suudab järgmise aasta jooksul oma territooriumi vabastada

Lahingute raskuskese on praegu tõesti Avdijivka piirkonnas. See on selline võtmeala, kust saab tulega kontrollida Donetski ümbrust ja seepärast on see mõlemale poolele tähtis. Lahingud on väga ägedad, aga edasiliikumised toimub sadades meetrites, nii et vallutatud või vabastatud ala suurus piirdub mõnesaja ruutkilomeetriga. Paraku on see sõda olnud sellina eelmise aasta novembri keskpaigast saadik. Kuigi rinne on juba üle aasta olnud suhteliselt staatiline, on mõlema poole kaotused suured. Ka minul on raske adekvaatselt hinnata, kui palju on mõlemad pooled kaotanud. Vene pool on tõenäoliselt kaotanud surnutena praeguseks umbes 160 000 kuni 200 000 inimest. Ukraina poolel on need arvud samuti väga suured. Sõjaväelaste osas 100 000 kuni 130 000. Kuigi viimasel ajal on olnud venelaste kaotused oluliselt suuremad kui Ukraina omad, kandis Ukraina pool jälle suvise vastupealetungi käigus tuntavaid kaotusi. Praegu ongi Ukraina poole taktika selline, et nad ise uut suurt pealetungi ei ürita. Võideldakse nii, et kui Vene pool saavutab mingis punktis sissemurde, siis Ukraina üritab vasturünnakutega kaotatud positsioone tagasi võtta. Nii võideldaksegi põhimõtteliselt iga maja ja iga ruutmeetri pärast. Suuri pataljonide või brigaadidega pealetunge kumbki pool ei tee, tegevus käib ikkagi rühma ja kompanii tasemel. Pori tõttu ei ole nüüd võimalik võidelda ka mehhaniseeritult ja see omakorda raskendab mõlemal poolel lahingutegevust.