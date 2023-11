MIS UUDIST? ⟩ Ahhaa juht: ilmselt kogun palju vaenlasi, kuid minu tagahoovi võib tuumajaama ehitada küll

Saatejuhid on Mart Normet ja Eesti uudiste päevatoimetaja Loora-Elisabet Lomp.

Täna on erakordselt kallis elekter. Juur on füüsik. «Mina vaatan seda elektrihinna tõusu, rohepööret ja tuumajaama uudiseid kõiki koos. Mul on Eesti rahvale kurb uudis – kui me tahame korraga tuuma- ja söevaba elektrit, seda, et meil oleks elekter igal ajal kättesaadav ja seda, et meil tuleksid elektriautod, siis kõiki kolme asja korraga ei saa,» teatas Juur.

«Kui me tahame elektriautot ja roheenergiat, milles tuumajaama sees ei ole, siis ilmselt saame näha rekordilisi hindasid. Sel hetkel, kui tuul ei puhu ja päike ei paista, siis lihtsalt ei ole seda võtta,» selgitas. Ta rääkis, et salvestid on lühiajalised. «Kuid kui meil on pikemad perioodid, kui suvel korjad kokku, et siis novembris tarbida, selliseid meil käepärast ei ole.»

Praegu panevad kodumajapidamised küll üles oma päikeseparke, kuid need inverterid on sellised, et kui elekter kaob võrgust ära, siis meil ka ei ole elektrit. «Kõige lihtsam moodus energiajulgeolekut tagada oleks väikese akupangaga inverter, mis töötab ka siis, kui välist elektrit ei ole. Seda võiks juba riiklikult nõuda, et kui päikesepargi paigaldad, siis pane see mõnisada eurot kallim inverter ja sul on elektrit ka siis võtta, kui liinist mitte midagi ei tule,» vastas Juur.