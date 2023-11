Selle saate peamised teemad on tsiviilajateenistus ja ukraina sõja patiseis või siis selle puudumine.

Debatt tsiviilajateenistuse üle kogub tuure. On neid, kes seda tuliselt toetavad, aga ka vastaseid. Keskseks kipub tihtipeale saama tänane õigusruum ja selle tõlgendamine. Siiski on olulisem arutleda sisuliste küsimuste, kui et juriidiliste nüansside üle.