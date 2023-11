SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: ukrainlaste olukord on raske, kuna initsiatiiv rindel on venelaste käes

Dnepri idakaldal ei ole ukrainlased ilmselt siiski eriti palju edasi liikuda suutnud ja nad ei ole seal ka väga suurte jõududega?

Seal on pigem kergjalavägi, aga selleks, et arendada hoogsat rünnakut, tuleb tuua juurde suurtükiväge ja rasketehnikat. Paraku on selleks vaja rajada püsiühendus üle Dnepri ehk pontoonsild. See oleks aga suurepärane sihtmärk Vene vägedele, kellel on ülekaal õhus. Hoolimata õhukaitsest hävitataks sild ikkagi lõpuks õhulöökidega ära. Nii et see on risk. Ukrainlased peavad ilmselt midagi tegema, sest ilmaolud lähevad järjest halvemaks. Soomustehnikat saab küll kasutada, aga väga piiratult. Praegu on see jalaväesõda.

Tokmakile, mis võimaldaks ära lõigata olulisi ühendusteid, ei ole ukrainlased lähemale jõudnud.

Neil on seal mingisugune tulekontroll liiklussõlmede üle, aga selleks, et tuld juhtida, peavad olema droonid. Nüüd on ilm halb ja droonidega tulejuhtimine on raskendatud. Vene väed on rajanud sinna uusi positsioone ja mineerinud need uuesti. Läbi murda on sealt mõlemat pidi raske, sest ka ukrainlased on oma positsioonid mineerinud.

Rääkides Palestiina ja Iisraeli sõjast, siis täna algas Gazas vaherahu, mida sellelt oodatakse?