MIS UUDIST? ⟩ Henrik Normann: Eesti 200 meenutab ööklubi, mis avati mölluga, aga nüüd hakkab ära vajuma

Normann tutvustas enda uudistest rääkides käimasolevat tuuri «Kleit, mina ja Milling», mis sündis varalahkunud Madis Millingu peatset sünniaastapäeva ja tema mälestust silmas pidades. Näitleja sõnul tuleb etendusel muu hulgas juttu ka meediast: ta meenutas, kuidas nullindate alguses püüdsid nad Millinguga ajakirjanduse tähelepanu hobuse ja selle vankrilt maanteele kukkunud pappkastidega ning nimetas seda tõeliseks suunamudimiseks.

Päevakajalistest teemadest tuli jutuks poliitika, sest peaministri vastu allkirjade kogumist kajastav artikkel võidutses edetabelis kogu hommiku.

Normann on olnud liikmeks kahes erakonnas, kuid täna pole ta enam üheski. «Eesti 200... Nad peaks enne olemas ka olema,» arutles ta. «Praegu ta on mulle meenutanud rohkem ööklubi, mis on lahti tehtud ja kus esimene kuu oli suur möll, aga nüüd hakkab ära vajuma,» muigas ta. «Viljandi ööklubi, kuhu kõik sõitsid algul kohale ja vaatasid, et vau!» lisas ta.

Normet nentis, et ka rahastaja on ju kadunud: Eesti 200 suurrahastaja Joakim Helenius teatas hiljuti Eesti 200-st lahkumisest. «Rahastaja läks ka ära ja võttis valguse maha. Blackout!» naeris Normann seepeale.

Samuti tuli jutuks taas Ukrainas toimuv sõda ja Hamasi-Iisraeli relvarahu. Normann nentis, et kui kindluses läbirääkimisi peetakse, on see juba pooleldi vallutatud. «Kui üks pool ütleb, et olgu teeme, siis järelikult kusagilt hakkab kärisemine pihta. Kui sul püssirohtu on, käiks see paugutamine edasi,» selgitas ta.

Teemat ilmestas ta oma kadunud vanaema öelduga: «Kui ma küsisin, et mis sa Eesti elust arvad, siis ta ütles, et muidu on kõik hästi, aga teile oleks vaja sõda - kolm minutit ja ägedat. Ilma laipadeta. Et me ehmataksime ära, lõpetaksime rumalate asjade üle vaidlemise ning peaks üksteisest rohkem lugu. Ma sain temast aru - ta ei tahtnud sõda, aga et me hindaks rohkem rahu,» rääkis Normann.