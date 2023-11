OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Läänemets: pole välistatud, et ka Eesti peab ühel hetkel piiripunktid sulgema

Kõige taga on muidugi Ukraina sõda, sest sõnum ongi, et vaadake, ukrainlastesse suhtutakse ühtmoodi ja kõigi teiste puhul käitutakse teistmoodi.

Soome puhul on tegu ilmselt juba tõsise rünnakuga, Soome peaminister on ka öelnud, et nad on valmis sulgema kõik piiripunktid.

Venemaa kindlasti testib, kuidas Soome reageerib ja kas neil on otsustavust tegutseda. Praegu on näha, et Soomel seda otsustavust on. Nüüd liigutab Venemaa migrante põhja, kuna lõunasse enam ei saa. Enamik piiriületajaid on noored mehed ja pole kahtlustki, milleks neid kasutatakse.

Kui Soome on sunnitud ühel hetkel kõik piiripunktid kinni panema, siis me võime eeldada, et kui Moskval on tahtmist, tuuakse need inimesed Eesti piirile. Siiani oleme suutnud opereerida nii, et meil pole olnud vaja piiripunkte sulgeda. Loodan, et me suudame ka edasi, aga kui need inimesed külma tõttu siiski lõuna poole liikuma hakkavad, peame võib-olla ühel hetkel ka oma piiripunktid sulgema. Kui piiriületajad veel lõuna poole liiguvad, võib see kaasa tuua olukorra, kus terve Euroopa idapiir läheb kinni.

Erinevalt naabritest on Eesti siiani sellistest piirirünnakutest puutumata jäänud. Kuna taolised ründed on olnud Soomes ning meie lõunanaabrite juures erinevad, siis kas peame kartma, et meid võiks tabada mingi kolmas piiriületuse variant?