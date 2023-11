OTSE POSTIMEHEST ⟩ Liina Kersna: peaministrid lähevad ise või neid umbusaldatakse; kuidas lahkub Kaja Kallas, seda me täna ei tea

Olen täiesti veendunud, et me ei oleks tohtinud sellisesse olukorda üldse jõuda. Täna ju õpetajad reaalselt ähvardavad streigiga ja ka juba planeerivad streiki. Laste haridus on aga nende põhiseaduslik õigus. Seega nii minister kui ka valitsus peavad tegema kõik endast oleneva, et streiki ära hoida. Asi, mida ma valitsusele ja ka ministrile ette heidaksin, on ootuste juhtimine. Koalitsioonilepingus on tõesti kirjas, et nelja aastaga püütakse jõuda 120 protsendini riigi keskmisest palgast. Täna on õpetaja keskmine palk riigi keskmisega võrreldes 111,5 protsent. Valitsus on juba otsustanud, et õpetajate palkadesse lisatakse 23,7 miljonit eurot, mis tähendab 4,3 protsenti palgafondi kasvu. Paraku langeb suhe keskmisesse siis 109,5 protsendi peale. Kui mina oleksin olnud haridusminister, siis ma kindlasti ei lepiks sellega, et suhe riigi keskmisesse langeb, kuna siis me tõesti ei liigu oma eesmärgi suunas. Haridusminister oleks võinud kohe leida oma sisemistest vahenditest selle osa palgarahast, mis tal jäi valitsusest saamata. Siis oleks keskmine olnud sama suur kui tänane või isegi natukene suurem. Vajalikud summad ei ole sugugi suured, need on 15–16 miljonit eurot ja seda oleks haridusministeeriumi valdkonna seest kindlasti võimalik leida. Just sellise ettepaneku peaks haridusminister kompromissina haridustöötajate liidule välja pakkuma.