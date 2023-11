OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tsahkna: meie juhi valimise kõrval tuleb jälgida ka seda, mis toimub peaministriparteis päev varem

Ma pean ütlema, et kuigi me oleme teinud mitu erinevat kohtumist, siis seda küsimust ei ole küsitud ja see oli ka mulle üllatus. Kui me kunagi selle erakonna lõime, siis oli põhjuseks just asjaolu, et inimesed, kes ei ole olnud poliitikas, kes on oma valdkonna eksperdid, leidsid, et me peame tegema mingeid suuri muutusi, aga need nõuavad kindlasti pühendumist ja ei ole populaarsed otsused. Täna me olemegi paratamatult seal, kus me viime seda programmi ellu. Oleme ka valitsuses, nii öelda valgusvihus ja kõik erinevad skandaalid, kas need on seotud meie või kellegi teisega võimuliidus, tabavad ka meid. Kui sa võtad valimistel nii palju kohti, nagu me võtsime, siis paratamatult on ootused kõrged, aga me tulime tegema raskeid asju. Tegelikult on meil on vaja langetada veel ebapopulaarsemaid otsuseid kui need, mis tänaseks langetatud on. Teeme need otsused ära ja eks siis kolme ja poole aasta pärast antakse hinnang, kuidas me hakkama saime.