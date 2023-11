SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: venelased ei uskunud, et Ukraina armee suudab jõe ületada ja jätsid Dnepri vasakkalda kindlustamata

Venelaste puhul oli see kindlasti valeuudis. Me küll ei tea, miks selline valeuudis tekkis, kas see oli nii öelda näpukas või keegi panigi valeuudise välja. Tegelikult ei ole seal näha mingit sellist liikumist ja ma ei usu, et Venemaa ka plaaniks selles piirkonnas vägesid tagasi tõmmata. Põhjus on väga lihtne, jõe ääres on need taskud, kus Ukraina armee on suutnud üle jõe tulla, juba väga suurel alal. Oluline on, et siin on maantee, mis viib Melitopoli peale ja kui Ukraina suudab selle läbi lõigata, muutub Vene vägede varustamine piirkonnas väga keeruliseks. Dnepri jõele võrreldavat looduslikku takistust kuni Mariupolini siin ei ole ja Venemaa ei ole just seetõttu loonudki sinna kaitseliine. Nii et kui ukrainlased saaksid suurema väega üle jõe, oleks neil suhteliselt lihtne edasi liikuda, sest kõik Vene kaitseliinid põhjast lõunasse on rajatud arvestusega, et Ukraina ei suuda suuremat väekontingenti üle jõe tuua. Just seetõttu ei saa Vene väejuhatusel olla isegi sellist mõtet, et et nad taanduksid sealt kuhugi ja looksid uued positsioonid. See ei ole võimalik. Sellisel juhul kukuks kogu nende lõunarinne kokku ja Krimm oleks sisuliselt ära lõigatud. Kui Krimmi sild puruks lasta, siis saabki Krimmist saar. Just selle tõttu ma arvan, et siin on mingi teine põhjus, miks uudis taandumisest ilmus. Kas see on siis tahtlik provokatsioon või luuretegevusetegevuse tulemusena tekkinud infooperatsioon. Võib-olla kunagi saame teada, aga Vene väejuhatus kindlasti ei plaani seal taanduda.