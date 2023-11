MIS UUDIST? ⟩ Indrek Vaheoja õpetajatele: kui sust üle sõidetakse ja sa oled vait, siis sinust sõidetaksegi üle

«Kas mingid haridusministeeriumi ametnikud ei öelnud, et õpetajatel ei ole õigust streikida, et nende asi on suu kinni hoida ja lapsi õpetada? Õpetajad on seaduskuulekad inimesed ja teavad seda, et nendest sõltub meie noorte tulevik ja nende enda pension,» rääkis Vaheoja.

Aga ikkagi, miks ei toimu Eestis selliseid proteste nagu Prantsusmaal või Inglismaal? «Aga mäletad, kuidas me ennast vabaks laulsime? Me ka siis laulsime ega olnud, et võtame kaika kätte ja peksame Vene sõjaväe minema. Vaikselt laulame ja ärme kellelegi liiga tee,» vastas Vaheoja. Ta lisas, et streik on rahumeelne üritus, kuid eeldus on selles, et tekiks teatav rahvamass. «Kriitilist massi ei olnud nii palju,» lausus Vaheoja.

Vaheoja rõhutas, et oma tegemata tööd ei tohi vanemad lasteaiaõpetajate või kooliõpetajate peale jätta. «Samamoodi haridustöötajad! Kui sust üle sõidetakse ja sa oled vait, siis sinust sõidetaksegi üle,» lausus Vaheoja.