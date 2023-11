OTSE POSTIMEHEST ⟩ Õpetajate palgaraha tekitab võimuliidus probleeme

Rahandusminister Mark Võrklaev (RE) ütles juba, et riik ei leia õpetajate palgatõusuks raha ning haridusministeerium peaks seda otsima oma ametkonna seest. Millised on teie võimalused õpetajatele midagi lubada?

Järgmisel aastal suureneb õpetajate palgafond 4,3 protsenti, see kokkulepe on meil valitsuse tasandil olemas. Lisavahendeid ei ole meil järgmiseks aastaks tõesti võimalik leida. Samas ootavad õpetajad, et valitsusel oleks kindel plaan, mis saab järgneva nelja aasta jooksul. Lubasime ju, et õpetaja palk jõuab 120 protsendini Eesti keskmisest palgast, ja seda lubadust tuleb ka päriselt täitma hakata. Selleks on aga nelja aasta peale kokku vaja 140 miljonit eurot ning seda raha ei ole võimalik kärpida haridusministeeriumi eelarvest.