SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: Avdijivka puhul kardetakse venelaste kolmandat suurt rünnakulainet

Ukraina on siiski oma positsioone tugevdanud ja venelased ei ole vaatamata sellesse paika suunatud küllaltki suurtele üksustele suutnud neid alasid tagasi võita. Siin on ilmselt venelaste jaoks probleem seegi, et ala on veel lagedam kui Zaporižžja rindel. Kui venelaste mingi tehnika rindele läheneb, näevad Ukraina droonid selle kaugelt ära ja hävitavad. Venelased ei jõua oma tehnikaga lahingutegevusele liiga lähedale.

Kui tugevalt on venelased suutnud end Dnepri idakaldal kindlustada?

Üldine hinnang on, et venelaste kindlustused ei ole seal kaugeltki nii tugevad nagu lõunarinde põhiosal Melitopoli suunal, kus on maa-ala väga massiivselt ära mineeritud. Venelased tegelesid eelmisel kevadel ja hilissügisel ka selle ala mineerimisega, aga probleemiks sai Kahhovka tammi purunemine.

See ala ju ujutati täielikult üle, mille tõttu sai suur hulk Vene kindlustustest kannatada. Venelased on küll proovinud neid suve jooksul uuesti rajada – samas on seda praegu üsna keeruline teha, sest teiselt poolt jõge ulatub nendeni Ukraina suurtükituli.

On tekkinud kuuldused Ukraina presidendi ja relvajõudude ülema vahelistest lahkhelidest. Presidendi kantselei on need küll ümber lükanud, aga ilmselt on paratamatu, et nii pikk sõda tekitab ühiskonnas pingeid.

Tekitab, ja eriti, kui ei ole nii häid tulemusi, nagu loodeti. On selge, et Ukraina lootis selle suvega ikkagi vabastada Lõuna-Ukrainas arvestatavaid territooriume. Alad, mida on suudetud vabastada, on jäänud väga väikeseks. See tekitab väsimust, frustratsiooni ja pingeid. See on paratamatu, sellega ei olegi midagi teha, inimesed väsivad.

Kaitseväe juhataja Zalužnõi antud intervjuu tekitas pingeid ja ilmselt ei olnud sõnumite tonaalsust kooskõlastatud poliitilise juhtkonnaga. President Zelenskõi reageeris küll rahulikumalt, aga siiski distantseerivalt, samas tema ümbruskonnast tuli Zalužnõi kohta ka avalikku kriitikat.