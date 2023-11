MIS UUDIST? ⟩ Janek Mäggi: Eesti 200 on tark

Esmalt tutvustas Mäggi tänavust Isadepäeva konverentsi, mis toimub riigikogus ning mille teemaks on sel korral «Miks Eesti mees kardab isaks saada?»

«Lauri Hussar (Eesti 200) tuleb seda avama. Ma muidugi ei teadnud, kui konverentsi korraldamist alustasin, et ta selleks ajaks jõuab parteijuhi kohalt tagasi astuda, aga võib-olla see ongi parem - saab vabamalt rääkida,» pakkus ta.

Päevakajalistest uudistest rääkides ja nö klikitabelit vaadates andis Mäggi mõista, et ehkki inimesed tavatsevad rääkida, et meedia on negatiivne, näitab artiklite loetavus vastupidist: «Üldiselt on ainult kolm huvitavat teemat, mis inimestele päriselt meeldib: surm, seks, raha. Nendest kolmest teemast põhiliselt see edetabel koosnebki.»

Hiljutine avarii Kuusalus tõstatas küsimuse ilmselt nii mõneski toimetuses: kus on see piir, kus lugejale vastu minna, aga kus on piir, kus minna vastu ohvritele ja lähedastele?

«Eetika on kokkuleppeline. Minu kui hingelt ajakirjaniku loomuga inimese peamine mõte on see, et kõikidest teemadest tuleb kirjutada, on võimalik kirjutada. Ainuke küsimus on, et kuidas kirjutada? Ei saa peita ära õnnetusi, öelda, et neid ei juhtunud,» rääkis Mäggi.

Üle ega ümber ei saanud ka Eesti 200 senise juhi Lauri Hussari taandumisest. «See näitab seda, et väga kasulik on vahetada juhti. Jüri Ratas tegi loomulikult Isamaast tõelise hitt-erakonna - mõnikord võid sa sellega ka teistele kaasa aidata. Praegu saavad tähelepanu aga kõik võimalikud kandidaadid: Terrased, Pakostad,» viitas ta meedias kõlanud võimalikele Eesti 200 uutele juhtidele.

Mäggi sõnas, et Eesti 200 on selles mõttes ikkagi tark: muutused annavad võimalusi, et midagi saaks minna paremaks. «Kui sa sõidad vales suunas - ma ei räägi ainult Hussarist, vaid kogu erakonnast - ja reiting läheb alla, siis tsiteerime Einsteini: kui sa ootad samu asju tehes erinevaid tulemusi, siis ei muutu midagi.»

Kuidas kommenteeris suhtekorraldaja ja ajakirjanik Hussari põhjendust juhi kohalt lahkumiseks, vaata saatest!