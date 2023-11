OTSE POSTIMEHEST ⟩ Annely Akkermann: EKRE tegi riigieelarvele 745 muudatust, ülejäänud tuhanded muudatused puudutavad teisi eelnõusid

Annely Akkermann : Komisjoni esimees ikkagi peab nad kõik läbi lugema, vähemasti diagonaalis. Riigieelarvega saab opositsioon töötada mitmel erineval moel ja tänuväärselt esitas Keskerakond 30 muudatusettepanekut, mis on sisulised ja mida saab arutada ning mõistlikes määrades ka kokku leppida. Eelarvemenetluse käigus on alati midagi kokku lepitud ka koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Mis puudutab Isamaad, siis Isamaa on võib-olla veidi suureliselt nimetanud oma seitsmelehelist dokumenti alternatiivseks eelarveks, aga seda on põhimõtteliselt võimalik kokku liita kaheks muudatusettepanekuks. Need on samuti arutatavad ja läbiräägitavad. EKRE paraku on läinud sellisesse lahendamatusse või läbirääkimatusse obstruktsiooni. Nende muudatusettepanekutest 745 on tehtud riigieelarve seadusele ning ülejäänud sajad ja tuhanded teistele seadustele, mis tuleb võtta vastu enne riigieelarve seadust, näiteks riigilõivude tõstmised ja keskkonnatasud.

Jaak Aab: Tegelikult on seal niimoodi, et neid muudatusi on esitatud erinevate komisjonide menetluses olevatele eelnõudele, kus esimesed lugemised on juba toimunud ja ka sellistele, mis otseselt eelarvet ei puuduta. Nii et nad on üritanud üle välja teha võimalikult palju muudatusettepanekuid ja kui eelarve teisel lugemisel saali tuleb, siis on võimalik võtta 10-minutilisi vaheaegu ja pidurdada menetlemist. Samas ei suudeta sellisel moel siiski eelarve vastuvõtmist takistada, sest ka koalitsioonil on teatud instrumendid, kuidas saab riigieelarve siiski vastu võtta. See ei ole ka hea, kui valitsus peab kogu aeg seadusi usaldushääletusega vastu võtma, aga selles suunas see kipub minema. Väga problemaatiline saab olema nende eelnõudega, mis on eelarvega seotud ja kus on jõustumistähtajaks näiteks 1. jaanuar. On väga problemaatiline, kui hakata nende menetlusel saalis hääletama sadu muudatusettepanekuid. Keskerakond ei ole sügisest saadik obstruktsiooni kasutanud, oleme arutanud kõiki eelnõusid sisuliselt ja oleme teinud ka sisulisi muudatusettepanekud. Mis saab edasi, ongi raske öelda, eks see pall on koalitsiooni käes. Mõistlikke asju me toetame, aga kuidas lahendada seda ummikut seal riigikogus, see on palju keerulisem.