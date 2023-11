OTSE POSTIMEHEST ⟩ Jaak Madison: kellel oleks midagi selle vastu, kui meil oleks EKRE ja Isamaa valitsus

Politoloog Martin Mölder sõnul on Isamaa toetus jõudnud peaaegu EKRE-le järele ning kui see dünaamika peaks jätkuma, siis ei ole üldse ebatõenäoline, et peagi EKRE ja Isamaa toetused võrdsustuvad. Tema arvates ei ole ebatõenäoline ka see, et hetkeks võime näha olukorda, kus Isamaast saab kõige populaarsem erakond Eestis. Mölderi hinnangul on aga Reformierakonna toetuse kandepind alt ära kukkunud ja praegu ei ole näha, kust see võiks tagasi tulla.

EKRE europarlamendi saadik Jaak Madison sõnas, et EKRE jaoks on tulevik kindlasti olemas, aga on omaette küsimus, kas see on olemas ka Isamaa jaoks. «EKRE toetus ongi olnud viimastel aastatel stabiilne, kõikudes 20 protsendi piirimail. Isamaa praegune tõus pakub kindlasti palju rõõmu Isamaa valijatele ja liikmetele, aga me näeme ju täpselt, kust need tõusunumbrid tulevad. See on eelkõige saanud toetust Reformierakonna langusest ja mingil määral Keskerakonna langusest.»

Madison juhtis tähelepanu, et Keskerakonna pikaaegsed kogenud poliithundid on hüpanud üle Isamaasse ja ka mõned sotsid on hüpanud üle Isamaasse ning Isamaa toetus ongi tulnud nende valijate arvelt, kes on pettunud oma vanades erakondades. Ta lausus, et tugev toetus pakub kindlasti rõõmu, aga kurb on see, et järgmiste riigikogu valimisteni on kolm ja pool aastat aega ning selle aja jooksul jõuab väga palju juhtuda. Madison sõnas, et on kaheldav, kas Isamaa toetus jääb ka pikaajaliselt püsima. «Kui ta jääb püsima, siis kellel oleks midagi selle vastu, kui meil oleks kolme ja poole aasta pärast EKRE ja Isamaa valitsus.»