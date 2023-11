MIS UUDIST? ⟩ Marek Strandberg: tšernomõrdinlik asjaajamine on Eestile omaseks saanud

Strandbergi sõnul on väga põnevaid uudiseid ja igal pool. «Sain just teada, et ettevõte Adobe on närulikul moel müünud tehisintellekti tehtud pilte Gaza sõjakonflikti kohta. Mis on uskumatult jätislik toimimine, aga sellised asjad maailmas juhtuvad. Me oleme jõudmas parajasse tõejärgsesse ajastusse, kus midagi arusaadavat ei olegi,» nentis Strandberg.

«Teine uudis oli Microsofti kohta, kelle tehisintellekt süstib vaikselt veebi tagasi tehisintellekti loodud pläusti, millel ei ole tõde taga. See tähendab seda, et kui tehisintellekt loob midagi, siis üldiselt on kombeks, et seda ei kanta võrku tagasi. Ja nüüd Microsofti puhul on avastatud teisiti. Me peame väga ettevaatlikud olema selle osas, mis meid tulevikus ümbritseb, sest see kõik on väga segane,» rääkis ta.

«Mis uudist?» otsesaates on külaliseks Postimehe teadustoimetuse juht Marek Strandberg. Saatejuhid Mart Normet ja Loora-Elisabet Lomp. Foto: Madis Veltman

Kas tulevikus on veel rohkem valeinfot? «Paraku nõuab see kõvasti tööd, et aru saada, kus tõde tõuseb ja vale vaob, või vastupidi. Seda enam ajakirjandusel, kus loodetavasti inimesed ka siis jätkuvalt töötavad, on väga suur roll,» vastas Strandberg.

Küsimusele, kas siis ajakirjanikel on tulevikus raskem, sest varsti ei pruugi enam teada algallikaid, vastas Strandberg, et väga keeruliseks läheb töö küll. «Tehisintellekti loodud pildid on väga realistlikud, probleemidering on tõesti väga suur,» rääkis Strandberg.