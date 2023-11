Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo rääkis, et jäätmemaksu ei pruugi kõik omavalitsused rakendada ja kõige rohkem saab see olema kaks eurot kuus.

Kindel on tema hinnangul see, et sorteerimata prügi läheb vähemalt kolm korda kallimaks.