MIS UUDIST? ⟩ 5MIINUSE Korea: oleme jõudnud kohta, kus kõik arvamused ei olegi teretulnud

Normeti sõnul on väärtussüsteemide erinevus ühiskonnas viimastel aastatel suureks läinud. «Tegelikult kujutage ette selle rahva närvisüsteemi, keda on kogu aeg taga kiusatud: holokausti läbi elanud, nad on pidevas pommitamise hirmus, nad kannavad enda riigis pidevalt relvi,» rääkis Normet.

«Ei no see oli kindel. Hamas pidi teadma täpselt, mis sealt vastu tuleb ja sellega oli Hamas arvestanud ka. Ma ise olen ka Iisraelis käinud ja seal on väga kummaline näha 16–19-aastaseid tüdrukuid automaatidega, ootavad rongi- või bussijaamas. Igaühel on sõjaväekohustus ja ma saan neist aru ka, et mida sa siis teed. Sa oled ümberkaudsete moslemite vahel ainus demokraatia punkt. See on jube keeruline. Aga nad on neid pisikesi sõdu ennegi üle elanud, nii et kõik naabrid tulevad korraga kallale,» rääkis Korea.

Arvamuste paljusus või mitte?

«Väärtushinnangute puhul oli kunagi meeldiv segapuder, kus kõik arvamused olid teretulnud. Nüüd oleme jõudnud kohta, kus kõik arvamused ei olegi teretulnud. Siis me jõuame kohta, kus me enam ei suuda aru saada ja siis on vaja lõppkokkuvõttes täielikku tõde, nagu on teadlastel. Aga kui teadus satub rünnaku alla, siis on vist täiesti...» arutles Korea.