Neljapäevases Õhtu! saates on külas Eesti tuntuim meestearst Margus Punab, kes annab vastused põletavatele terviseküsimustele.



Ewert and the Two Dragons koguvad kallistusi ning tulevad seda ka meie stuudiosse tegema.



Lisaks teeme saatejuhtidele pimetesti ja vaatame, kas nad tunnevad ära veinid, mis on tehtud tavapäratutest komponentidest nagu näiteks nõges, kibuvits ja roos.