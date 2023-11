OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pevkur: merevägi on lõhkumiskohas veealuse pildi kaardistanud ja see on uurijatele üle antud

Kas pärast seda, kui tehti selgeks, et Balticconnector ja kaks sidekaablit on katki läinud inimtegevuse tulemusena, on ohutaset Läänemerel tõstetud?

Tõstsime mereväe valmisolekut juba Nord Streami juhtumi järgselt. Vaatame laevaliiklust palju tähelepanelikumalt. Nende intsidentide järgselt pole oma käitumist muutnud mitte ainult Eesti ja Soome, vaid NATO tervikuna on võtnud uue lähenemise. Lisaks NATO-le on meil olemas ka Põhjamaade kaitsekoostöö formaat ja ka selles formaadis leppisime kokku, et tõstame oma kohalolekut Läänemerel Soome lahes. Nii et mereväe laevu on edaspidi rohkem näha. Mis puudutab antud juhtumit, siis täna me veel ei tea, kas see on tahtlik või tahtmatu, teame vaid, et see on inimtekkeline, nii et peame laskma uurijatel kõik versioonid läbi käia. Arvan, et ühel päeval peame jõudma ka sinna, et võtame rahvusvahelises kogukonnas mereõiguse konventsioonid lahti ja anname julgeolekuohu korral võimaluse riikidel oma majandusvööndiga piirnevates rahvusvahelistes vetes kontrollida, mis laevaga on tegemist ja mis laevas toimub.

Selle vahejuhtumi valguses on räägitud ka võimalikust Läänemere sulgemisest ohu korral, see tõenäoliselt ei ole teostatav?

Ma arvan, et see ei ole ka väga mõistlik ja proportsionaalne lähenemine. Praegu on olulisem teha selgeks kõik nende intsidentide tagamaad. Me oleme veealuse pildi ette saanud. Eesti merevägi on teinud tänaseks väga palju kaardistustööd, oleme kogunud väga palju informatsiooni, oleme selle uurijatele üle andnud ja nüüd peavad uurijad need erinevad punktikesed ära ühendama ning tegema sealt järeldused. Siis saame otsustada, mida peaks tulevikus tegema ja mida me saame teha. Hetkel piiravad meid rahvusvahelistes vetes just need samad rahvusvahelised mereõiguse konventsioonid.

Kui tõeks peaks saama spekulatsioon, et tahtliku lõhkumise taga on Venemaa või mõni temaga seotud riik, siis mis me selle teadmisega teeme, see on ju niigi selge, et Venemaa on meie vaenlane?