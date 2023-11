Selle saate peamised teemad on olukord Iisraeli ja Ukraina sõjatandritel ning Venemaa propaganda jätkuv levik Eesti elanike seas.

Iisrael on alustanud maavägede operatiooni Gazas ja see tekitab ärevust Lähis-Idas ning on toonud kaasa temaatiliste ühiskirjade laine Eestis. Vastasseis Lähis-Idas sunnib mitmete meie suurte liitlaste pilgud kinnistuma sinna ning Ukraina sündmuste jaoks jääb vähem aega.