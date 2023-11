MIS UUDIST? ⟩ Sandra Vabarna enam uudiseid ei loe: mul ei ole telefonis e-posti ega ka messengeri äppi

Ent liiklusohtlikke olukordi on ta kogenud, eriti just lastega ning Tartus. «Ülekäigurajal ja autod lihtsalt sõidavad.. Mul oleks vanem poeg alla aetud ja just ülekäigurajal. Mida ma olen tähele nüüd pannud? On see, et inimesed istuvad rooli taga telefonis. Fookus kaob ära ja arvatakse, et kiirelt vastatakse sõnumile, kuid sellega kaob keskendumine. Päris mitu sellist õudsat olukorda on mul olnud viimasel ajal,» rääkis Vabarna. «Ekraanid ja telefonid on kurjajuur autos! Ega ma ise ka ei ole süüst puhas. Eile sõitsin ja hakkasin otsima podcasti.. No mida ma teen? Vihma sajab ja suured rekkad sõidavad vastu, siis ma pidasin Tikupoisis kinni ja otsisin podcasti üles. Ei, mina tahan ikka elusana kohale jõuda!» rääkis Vabarna.