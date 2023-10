SÕJASTUUDIO ⟩ Leo Kunnas: Iisraeli armee ei ole loodud võitlemiseks sellistes tingimustes, nagu on Gazas

Kas Iisraeli maaväed on praegu tunginud peamiselt Gaza sektori põhjaossa?

Avalikke allikaid analüüsides tundub, et maavägede sissetung on tõesti alanud. Iisraeli vägede eesmärk võib olla eraldada põhjasektor lõunasektorist ja püüda saada järkjärgulise süsteemse edasitungi käigus Hamasist jagu nende tugipunktides – punkrites ja tunnelites.

Millisel moel saab Iisraeli armee võidelda Gazas, mis on väga tihedasti asustatud?

See ala on tõesti suhteliselt unikaalne, see ongi praktiliselt üks suur linnastu. Sõjapidamise teeb veel keerukamaks asjaolu, et piirkond on muust maailmast eraldatud ja tsiviilelanikkond ei saa sealt lahkuda. Paratamatult jääb ta nii Iisraeli õhurünnakutele kui maavägede pealetungile jalgu.

Selle kohta, kui kaugele Iisraeli maaväed Gazas jõudnud on, mingit usaldusväärset pilti ei ole. Me ei tea, milline on Iisraeli vägede planeeritud pealetungitempo ja ajagraafik, milles nad püüavad seatud ülesandeid lahendada.

Oma olemuselt on see piirkond, kus on väga keeruline sõda pidada. Selleks, et Hamasi võitlejad tunnelitest kätte saada, peab need kas õhku laskma või füüsiliselt sinna sisenema ja võitlema põhimõtteliselt iga tugipunkti pärast, mis Hamasil seal on.

Kuna asustustihedus on väga suur, on ka tsiviilelanikkonnale kaasnevad kahjud väga suured. Nii nagu õhurünnakutegi puhul, mis kutsus esile kriitika Iisraeli tegevuse suhtes. Aga on selge, et Iisraelil on õigus ennast kaitsta.