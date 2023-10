MIS UUDIST? ⟩ Robert Kõrvits: ma ei suuda võtta seisukohta konfliktis, kus on seda ka ekspertidel raske teha

Päevakajalistest teemadest võidutses saate ajal lugu Tallinna kiirabist, kus kuuldavasti on omavahel jagatud pilte patsientidest, nende kodudest või haiguslugudest. Kõrvits nentis, et arstiks olemine on juba iseenesest diagnoos ja jagatud pilte pole avalikkus ka näinud.

«Võib-olla saadavad kiirabitöötajad teineteisele pilte kõige lahedamadest haavadest, mis nad elus näinud on?» arutles ta ning meenutas aega, kui ta ise politseis töötas.

«Käisime patrulliga õhtul kaasas - head isu kõigile, kes hommikust söövad - ja me nägime meest, kes oli oma punkris, võttis saapa jalast ära ja see oli pundunud haavandeid täis... Seal elasid vaglad peal! Selle pildi ma tegin ja näitasin teistele. Niiet empaatiavõimelise inimesena ma umbes kujutan ette, mida need kiirabitöötajad teevad. Kui see pole see, siis muidugi...» rääkis Kõrvits. Samuti tõstatas ta küsimuse, kas sellise mastaabiga uudist on mõttekas ühe allika jutu põhjal avaldada.

Muu hulgas mainiti Hamasi visiiti Venemaal ning seejärel jõuti aruteluga seisukohtade võtmiseni Iisraeli-Palestiina konfliktis. Kõrvitsa sõnul oleks temast rumal seda teha, eriti juhul, kui poolt on raske valida ka religiooniajaloo tundjatel. «Ma ei arva, et maailmas on puudu minu arvamusest. Loodame asjade lahenemisele ja et süütud inimesed ei peaks kannatama. Muud ma öelda ei oska,» selgitas ta oma mõttekäiku.