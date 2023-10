OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tanel Kiik: oleks siiski oodanud riigikogu juhatuselt kuluhüvitiste vähendamise osas mingeid variante

Tanel Kiik: Reaalsus on see, et mida rohkem on riigikogus fraktsioone, seda raskem on kokku leppida. Antud juhul on fraktsioone kuus. Varasemad koosseisud on tõestanud, et üldiselt suudetakse kokku leppida pigem sellistes väikestes otsustes. Märgilisi otsuseid tehti viimati eelmise majanduskriis ajal, kui tõesti kuluhüvitisi märkimisväärselt vähendati. Praegu esindab riigikogu juhatus erakondliku kuuluvuse mõttes küll kolme erakonda, aga sisuliselt peab arvestama, et seisukohti on kuuelt erakonnalt ja kohati tundub, et mõnel fraktsioonil on mitu seisukohta. Nii et ega juhatuse töö selles valguses kerge ole. Kui aga need arutelud fraktsioonidega ka toimuvad, siis ootaks siin siiski juhatuselt ka mingisuguseid variante, mida kaaluda. Kui me lihtsalt teeme nii, et iga fraktsioon paneb omalt poolt lauale neli või viis seisukohta ja pärast on meil 20 erinevat mõtet, mis me siis peale hakkame. Kas teeme mingisuguse konkursi ja hakkame neile punkte panema. Ma kardan, et siis me arutame kogu selle koosseisu vältel kuluhüvitisi, samal ajal kui riigis on terve rida teemasid, mis vajavad tõepoolest arutamist. Riigis on majanduskriis, rahvastikukriis, keeruline julgeoleku olukord, aga meie jaurame kuluhüvitiste üle.