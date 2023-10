MIS UUDIST? ⟩ Eeva Esse-Sõõrumaa: tööl on kiusajateks enamasti naised

Esse-Sõõrumaa tutvustas saate alguses oma viimast saadet «Täistunnis», mis kirjeldas töökiusu probleemi: «Miks inimesed sinna jäävad? Miks jäävad inimesed paarisuhetesse? See on lootus, et midagi muutub,» arutles ta. «Meil on nii palju inimesi, kellel pole valikuvõimalusi ja keda ähvardatakse, et kui sa käskudele ei allu, siis siin linnas sa enam tööd ei saa. See tasalülitamine ja milline ajupesu...» rääkis teleajakirjanik.