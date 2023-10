MIS UUDIST? ⟩ Jaak Visnap: kas kunstnikud ja kirjanikud võtavad seisukoha selles, mida poliitikud kokku on keeranud?

Visnap tutvustas saates kunsti investeerimisportfelli. «Ma nimetan ise seda kunsti investeerimise portfelliks. Virtuaalses maailmas aktsiaid omavad inimesed pole neid kunagi käega puutunud! Igasugused krüptorahad... See on kõik virtuaalne. Aga minu käes on kunstiväärtused, mis on loodud arvutivabalt,» kirjeldas ta.

Miks peaks inimene kunsti investeerimisele üle minema? «Kunst on inimtekkeline, siin pole mingit skeemi ega pettust. Sellel on kasvav väärtus. Ka noored investorid on aru saanud, et kunstis on tohutu potentsiaal, sest ta ei muutu nulliks,» selgitas ta, lisades, et 21 aasta jooksul ei saa ükski klient öelda, et ta on teinud halva investeeringu.

Mees tutvustas otsesaates ka Jüri Arraku «Päikest», mille hind on oksjonil tõusnud 7000 euroni. «See on Arraku osak, tema enda poolt kivile joonistatud, trükitud, tembeldatud. See on absoluutselt suur väärtus!» reklaamis Visnap, kelle sõnul hakkavad inimesed just sügiseti ja kevadeti mõtlema, mida uut oma kunstikollektsiooni soetada.

«Minu arust on Arraku väärtus näiteks kõrgem kui Konrad Mäel - kultuuriline käejälg, mille tema jättis, on väga suur ja me pole õieti seda kokku veel pannudki,» vihjas Visnap.

Muu hulgas esitles Visnap ka limiteeritud «Kadakaturgu»: kaks teost saaremaise kadakavaatega.

Päevakajalistest uudistest tuli juttu ka Ukrainas toimuvast sõjast kui ka üleüldisest olukorrast maailmas. «Mul on tunne, et kõik on läinud hulluks. Võiks öelda, et kogu planeet on hullude planeet. Kuidas see kulmineerub? Kas intellektuaalne maailm sekkub? Kas kirjanikud, kunstnikud, filosoovid võtavad seisukoha selles, mida poliitikud kokku keeravad? Või kas ütleme, et läheme nii edasi ja tõmbame sellele kõigele vee peale, mis me loonud oleme?» arutles ta.

Visnap andis mõista, et kunstiinimesed peaks senisest rohkem maailmas sõna võtma: «Kunst peaks absoluutselt sekkuma! Globaalsel tasandil peab kultuur ja intellektuaalne ühiskond sekkuma sõtta, mille on poliitikud alustanud,» leidis Visnap, lisades, et kõik toimuv on poliitikute halb diplomaatia. «Siin ei saa süüdistada isegi rahvaid.»