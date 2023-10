SÕJASTUUDIO ⟩ Kalev Stoicescu: Gazasse tungimine on Iisraeli armee jaoks üliriskantne operatsioon

See ongi selline dilemma ja ilmselt on rahvusvaheline surve siiski Iisraelile oma mõju avaldanud. Vahepeal tundus küll, et see on tundide või paari päeva küsimus, et maaväed viiakse sisse koos soomukite, tankide ja kõige muuga, aga seda ei ole tehtud. Nad on ikkagi äraootaval seisukohal ja saavad aru, et see on väga keeruline küsimus. Kuigi nii Ameerika Ühendriigid kui ka Euroopa Liit toetavad Iisraeli, sest Iisrael ju langes rünnaku ohvriks, aga nad ei tee seda päris tingimusteta. Ka Iisrael peab oma õhurünnakutega tagasi tõmbuma, sest mõned linnaosad on Gazas täiesti maatasa tehtud. Ka seal on mitutuhat surnut. Kogu Palestiina rahvast, kõiki palestiinlasi ei saa aga terroristideks tembeldada. Hamasi hävitamine ei tohi tähendada Palestiina rahva hävitamist. Hamasi võitlejaid võib seal olla paarkümmend tuhat ja kindlasti on neil palestiinlaste seas toetajaid, aga see ei tähenda, et kõik palestiinlased on sellised. Me peame arvestame, et see vastastikune viha ja vaen on hästi vana ning need rahvad ei hakka seal mitte kunagi sõpruses elama.