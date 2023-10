OTSE POSTIMEHEST ⟩ Evestus: ei ole ühtegi veenvat argumenti, et Porto Franco kohtuasi oleks tellimustöö

Seda kaasust saatsid ju suured ootused ja iga selline õigeksmõistmine on prokuratuuri seisukohalt loomulikult ebaõnnestumine ning tekitab ka küsimusi. Kui protsessiga on seotud mitmed poliitikud ja kui see on olnud lausa nii äärmuslik, et selle mõjul on toimunud valitsuse vahetus, siis on täiesti arusaadav, et tõstatub küsimus, kui sõltumatud olid prokurörid selle asja käivitamisel ja kohtusse viimisel. Tahaksin siiski meenutada, et õigeksmõistev kohtuotsus on tehtud esimese astme kohtu poolt, seda otsust pole veel tervikuna avaldatud ning põhjendustega pole saadud tutvuda. On üsna tõenäoline, et prokuratuur vaidlustab selle kõrgemas kohtuastmes. Mis puudutab poliitilist tellimustööd, millele selle kohtuasja puhul on viidatud, siis ei ole küll kõlanud ühtegi arvestatavat argumenti, mis paneks kahtlema prokuratuuri sammudes selle asja käivitamisel ja menetlemisel.

Kui prokuratuur hakkaks tegutsema hirmu ajel ehk muretseks selle pärast, mida avalikkus tema tegevustest arvab või prokurör muretseb oma maine pärast, siis see kindlasti ei oleks õige. Prokuratuuril on kohustus kohe esimesest hetkest peale asjaolusid kaaluda ja otsustada, kas need räägivad menetluse algatamise või algatamata jätmise kasuks. Konkreetsel juhul on prokuratuur teinud otsuse algatada kohtuasi ja kogu kohtueelne menetlus ongi selleks, et koguda tõendeid, mis kas kinnitavad või lükkavad ümber prokuratuuri algse versiooni. Sel puhul me näeme, et prokuratuuril kujunes algsete tõendite pinnal tõsikindel veendumus, et asi tuleb suunata kohtusse. Kõrvaline surve või erinevate huvigruppide arvamus ei tohiks kaasa tuua seda, et prokuratuur lööks käega ja loobuks menetlemisest. Pigem on oluline, et prokurörid mõtleksid kohtueelses menetluses ka selle peale, mismoodi võib asi kohtus lõppeda. Kui neil on olemas kindel perspektiiv ja nad näevad, et see asi vajab kohtulikku arutelu, siis tuleb asi ka kohtu ette viia.