Esmaspäevases Õhtu! saates on külas juukseuurija, kes paneb Pireti ja Jüri juuksed mikroskoobi alla ja annab teada, mis sisus nende juuksed kui ka tervis on. Teaduskeskus AHHAA paneb saatejuhid proovile - kes eksib see saab elektrit! Uurime, kas CV ja motivatsioonikiri on nüüdsest mõistlikum lasta valmis kirjutada juturobotil või ikkagi ise endal. Raamatu "Minu Malaisia" autor räägib oma uskumatutest seiklustest Aasias.