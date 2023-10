MIS UUDIST? ⟩ Evelyn Sepp: loomulikult tuleb Kaja Kallasel minna selle looga hauda

Eesti 200 fraktsiooni liige Juku-Kalle Raidi juhtumit kommenteerides rääkis Normet, et Raid testib pidevalt piire.

Varro Vooglaiu postituse pilt. Foto: Kuvatõmmis

«Siin ei ole selle loo puhul mõtet isiklikku dimensiooni otsida. See on lihtsalt erakordselt jabur asendustegevus ja asendusteema. Kuulge, inimesed, teid ei valitud sinna, et kellegi lipsu värvi kommenteerida. Kui sul, Varro, ei ole midagi muud öelda, siis mine ja tee oma Poola doonorite raha eest pikette tänavatel. See ei ole lihtsalt teema,» rääkis Sepp.

Aga napsitamine riigikogus? «Ma arvan, et keskmine Eesti inimene saab aru, et riigikogu istungit ei ole isegi telekast võimalik kaine peaga vaadata. Ma ei kujuta ette, mida seal oleks võimalik teha vaimselt vägivaldses ja halvatud töökeskkonnas,» vastas Sepp.

«See tööõhkkond on ebaterve. Kui selline tööõhkkond oleks ükskõik millises asutuses, siis seal töötaksid pidevalt tervishoiuarstid ja tööohutuse eksperdid. Miks me arvame, et me kuidagi peaksime läbi sõrmede ja irvitades selle jama peale vaatama? See raiskab Eesti võimalused ära. Me oleme nii tumedal kursil oma arengutega ja peaksime ammu juba muuga tegelema. Mitte aga üksteise nööpe keerama ja nõmetsema,» leiab Sepp.

Ta tunnistas, et töö on tellija materjalist. «Need, kes tellisid, siis palun andke häälekalt teada, et see ei ole teie vajaduste ja ootuste teenindamine, nagu põhiseadus ette seda näeb,» lisas Sepp.