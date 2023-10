OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lukas: Tallinnast anti signaal, et kui riik hakkab eestikeelset haridust peale suruma, diskrediteerime seda ka eestlaste silmis

Tallinn kohandab oma regulatsioone just praegu sellele seadusele üleminekuks. Minu ettepanek oli käsitleda neid koole üleminekufaasis erinevalt – eestikeelsed koolid ja eesti õppekeelele üleminevad koolid. Selle ettepaneku esitas ka Isamaa fraktsioon Tallinna linnavolikogus. Minu teada on linnavalitsus saatnud signaali, et nad mõtlevad selle peale. Ka lapsevanematel valijatena on kindlasti võimalik seda mõjutada, nii et ma loodan, et mõistus võidab. Tallinna linnavalitsus ei taha ju suure osa elanikkonnaga konflikti minna. Kuna kogukonnad on olnud seni eraldi, siis on mõned venekeelsed poliitikud arvanud, et Eestis saab elu üles ehitada ka selliselt, et on küll iseseisev Eesti riik Euroopa Liidus, aga siin sees saab hoida siiski mingit Vene maailma, mis otsustab, kuivõrd kohalikke kombeid, traditsioone ja seadusi üle võetakse. Nüüd nad on ehmunud, et kogu riigi üldsus nii valuliselt sellele reageerib. Ma väga loodan, et nad tulevad maa peale ja saavad aru, et Eesti riik oma keelega on ainulaadne nähtus. Vene keelt ja kultuuri hoitakse Venemaal. Ma loodan, et lõpuks jõuab ka venekeelsete poliitikute teadvusse, et eesti keelele üleminek koolides tehakse ära. Sellele on küll olnud vastu Keskerakond, aga ma loodan, et nad taanduvad.