MIS UUDIST? ⟩ Indrek Sauli majanduskool Kaja Kallasele: ega muutusteta paremaks ei lähe midagi

Mis on sul uudist? «Kõige väiksem ja värskem partei Parempoolsed kutsusid mind täna õhtul enda juurde, et mis me majandusega peale hakkame. Nemad muretsevad kõige rohkem,» vastas Saul ja lisas, et nende arusaam on kõigist erakondadest kõige parem.

Kas võib olla seetõttu nende arusaam hea majandusest, sest neil on tegevaid ettevõtjaid kõige rohkem? «Teistes on ka: Reformierakonnas ja Eesti 200. Ilmselt see sõltub sellest, et kes on juhtfiguurid ja kellel on parem arusaam, mismoodi majandus paremini toimib,» vastas Saul.

Valitsus loodab nüüd käibemaksu loodetakse koguda järgmisel aastal tänavusest poole miljardi võrra enam. Kas selline idee, et me sisetarbimise pealt rikkust kasvatama, on üldse mõtet? Sauli sõnul on sisetarbimine üks osa SKPst ehk riiklikust rikkusest.

Indrek Sauli majanduskool valitsusele. Foto: Kuvatõmmis

«See on ainult üks hoob - see on majapidamistarbimised, millele valitsus loodab. Aga tarbivad ka ettevõtted ja avalik sektor. Millest vähe räägitakse on see, et raha voolab riigist sisse ja ka välja. Kui me panustame ainult eratarbimisele, siis see on raha, mis ringleb riigis sees, kuid tervikuna riik sellest rikkamaks ei saa,» selgitas Saul olukorda.

Stuudios on Indrek Saul, saatejuhid on Loora-Elisabet Lomp ja Mart Normet. Foto: Konstantin Sednev