MIS UUDIST? ⟩ Orm Oja: ma lihtsalt ei mõista mehi, kes ettevõtte arvele diivaneid ostavad ja neid koju viivad

Saadet juhtis Mart Normet, uudised toimetusest ekraanile tõi ajakirjanik Brita-Maria Alas.

Viitega Postimehe majandustoimetuse reedesele loole alustati saadet tõdemusega, et reede on üleilmne munapäev ning Läti munatootja teatas börsile minekust. Samas kajastati alles hiljuti munatootmise telgitaguseid ning õrrekanade, vabapidamisel kanade ja puurikanade mune on hakatud poelettidel eristama rohkem kui kunagi varem.

Orm nentis, et eelmainitud teema on mõistagi jõudnud ka restoranimaailma. «See on kindlasti suhteline ja oleneb restoranist. Ma arvan, et suured frantsiisid, ketid tellivad ühest kohast, võib-olla nende jaoks pole see nii palju oluline. Aga ma mõneti mõistan neid, sest neil on ka väga suured kontrollid - et see oleks kogu aeg sama asi. Mis puudutab väikerestorane, siis kasutatakse ikkagi palju ökotooteid,» kirjeldas Orm.

Kuivõrd pommiähvarduste laine tabas Eesti asutusi lisaks neljapäevale ka reedel, arutles Orm, et põneva retoorikana öeldi, et asutused võivad edasi toimida. Siinkohal tasub mainida, et veel neljapäeva päeval tuli ministeeriumist ja PPA-st kohati erinevaid signaale: kas koolid peaks evakueeruma või mitte?

Reede hommikul kajastas Maa elu, et Järvamaal jääb mitu hektarit kõrvitsaid mullarammuks, sest saak oli tänavu lihtsalt nii hea. «See on ju kahju. Kuulge, Tallinnas on suurepäraseid kokkasid, kes oskaks teha sellest suurepäraseid toite. Mitte keegi ei paku ja ma arvan, et kui keegi pakuks ning restoranipidaja maksaks transpordi kinni...» rääkis tippkokk. «Koolid, tehke sellest lastele kõrvitsapüreesuppi,» pakkus ta välja.

Lisaks munatootja börsileminekust kirjutas majandustoimetus reedeses lehes kuluhüvitistest: poole aastaga on sajad tuhanded läinud nagu niuhti.

Restoranipidajana nentis Orm, et suures pildis on kuluhüvitised töövahendiks, sarnane võimalus on ju ka ärimaailmas. «Ma ei ole kunagi nendest meestest aru saanud, kes ettevõtte arvele diivaneid ostavad ja neid koju viivad. Ma lihtsalt ei mõista seda. Aga see on. Igal inimesel on oma eetikakoodeks. Kui sa oled riigimees, oodatakse sinust riigimehelikkust ja kui sa selliseid samme teed, kaotad sellega poolehoidu,» lausus ta.