OTSE POSTIMEHEST ⟩ Arno Sillat: automaksu puhul on keskkonnamõjust olulisem rahasumma, mis läks poole suuremaks

Ei saa ja ei hakkagi saama. Ei ole mõeldav, et ühistranspordi võrk saaks nii tihedaks, et ta läheb igasse külasse ja igasse metsatallu. Kuhugi kogumispunktini tuleb inimesel ikkagi tulla. Küll aga võiks kunagi tulevikus teha nii, et kauges külas ei ole mitte igal perel mitut autot, vaid on auto kamba peale ning toimub jagamine. See ei ole küll eestlaslik, aga see oleks tulevikuvaade.

Siin on mitu varianti. Üks variant on sõita edasi oma vana autoga. Iga kord kui liising lõpeb, ei pea kohe uut autot võtma. Teine variant on osta samasugune auto, aga teha seda kiiresti, enne kui maks tuleb. Siis tuleb küll aastamaksu maksta, see on esimesed viis aastat kõrgem, aga siis hakkab langema. Kolmas variant on osta auto siis, kui seda on vaja. Võtame võimalikult väikese auto, siis läheb ka maks natuke väiksemaks. Neljas variant on võtta samalt tootjalt sama klassi sõiduauto, universaal, kuhu mahuvad ära ka koer ja kass, kui nad omavahel läbi saavad ning pere mahub ka ära. Nendel keskklassi autodel on registreerimismaks võrdne elektriautoga, 300 eurot, sest CO2 heide on alla 120 ja mass on nagunii alla 2 tonni. Nii et variante on. Ei saa öelda seda, et automaks võtab ära kõik variandid ja kõigile lüüakse kirves sisse. Löögi alla satuvad keskklassi autod ja linnamaasturid.