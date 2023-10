MIS UUDIST? ⟩ Filmikriitik Tristan Priimägi: kui väikelinna teatri seriaalinäitleja võtab sõjas seisukoha, siis mille pinnalt?

«Küsimus on selles, kui palju mina pean kõiki maailma hädasid enda kanda võtma? Loomulikult mind uudishimuliku inimesena kõik toimuv huvitab ja teeb murelikuks,» sõnas Priimägi ja lisas, et kui lapsena oli tal õigus end toimuvast distantseerida, on tänasel ajal kõigil pealtnäha kohustus pool valida. «Tunnen, et mul pole inimesena enam õigust neutraalseks jääda isegi siis, kui need asjad toimuvad kusagil mujal. Kõik polariseerub ja ma pean võtma poole,» rääkis filmikriitik.