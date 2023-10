MIS UUDIST? ⟩ Sander Õigus: pea on olulist riigi-isandust täis ja paned kuluhüvitistest vale kütet - juhtub!

Muu hulgas tuli saates juttu Kalle Grünthali (EKRE) kuluhüvitistest, millest Äripäev kirjutas, et poliitik tankis diislit ja bensiini viieminutilise vahega. Õigus loetles, et põhjuseid võib olla erisuguseid: «Miks mitte? Lähen diiselautot tankima ja kanister on kaasas, et muruniidukile on bensiini vaja. Või paned kogemata vale kütet - juhtub! Sul on pea olulist riigi-isandust täis. Ja lased-lased ja ohsaa kurat!»

Seda, et meelelahutusveergudel kirjutati hiljem Grünthali parkimisest, Õigus õigeks ei pea: «Ma olen nõus, et kuluhüvitistest tsirkust teha, aga see, et me hakkame kõike otsima. Et oi, kui me saame teada, et Kalle tulekustuti on eelmise aasta kleepsuga,» rääkis ta. «Keda huvitab see, et ta ei oska parkida? Praegu jõuame me sinna, et tema nimi käib läbi ja läbi,» lisas Õigus ja märkis, et sisulisest murest seilatakse sedamoodi lihtsalt kaugemale. «Selles mõttes olen ma Kalle poolt - pargi kuhu iganes, see viib inimesi kaugemale...»