SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: kui Iisrael hakkab valimatult tapma tsiviilisikuid, võib lääne avalikkus pöörata tema vastu

Arvestades rakettide arvu, on ta ikkagi suutnud enamiku neist alla võtta, aga eks alati võib midagi läbi minna. Suurem oht on nendel aladel, mis on otse Gaza ääres. Sinna võib ka tulistada muude relvadega ja seda on juba raskem tõrjuda. Aga see Raudkilp on üsna hästi toimiv. Alati tuleb aga arvestada, et langevad rusud teevad samuti kahju. Selle näiteks, et Iisrael usub, et Raudkilp toimib, on tsiviillennunduse avatuna hoidmine. Enamik Euroopa riikide lennufirmasid ei julge sinna küll lennata, aga Iisraeli enda lennukompanii lendab igale poole Euroopasse, ka Emirates lendab Iisraeli, samuti Gruusia õhuliinid. Iisrael ei hoiaks õhuruumi tsiviillennundusele avatuna, kui nad ei oleks kindlad, et see on 99,99 protsenti turvaline.

Need sammud on jõulisemad kui tavaliste Iisraeli ja Hamasi konfliktide puhul. Konflikte Hamasiga on olnud viimase kümne aasta jooksul kolm. Iisraeli õhurünnakud Gaza territooriumile on seekord märksa tugevamad, ollakse vähem valivad objektide suhtes ja võetakse teadlikult riske, et kannatada saavad ka tsiviilisikuid. See tuleneb omakorda Hamasi rünnaku agressiivsusest ja julmusest. Seda näitas täiesti kaitsetute tsiviilisikute massiline tapmine Lõuna-Iisraelis, samuti nendest alandavate fotode avaldamine. See on andnud Iisraelile suhteliselt tugeva legitiimsuse ka vastata jõuliselt. Samas on siin alati piir, mida nad peavad jälgima. Praegu on maailma avalikkus, vähemalt lääne avalikkus üsna üheselt Iisraeli taga. Kui aga avalikule arvamusele tundub, et Iisrael on oma vastuaktsioonides läinud liiga kaugele ja tapab valimatult ka palestiinlastest tsiviilisikuid, siis see kõik võib muutuda. See on see tasakaal, mida Iisrael peab proovima jälgida.