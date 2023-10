OTSE POSTIMEHEST ⟩ Meelis Mesi: kolmel juhul kukkus puu autole, kus olid sees inimesed ja Pirital uppus kolm alust

Tarmo Sulg: Eks me tegelikult peame oma kodanikke harjutama sellega, et kui pääste ütleb, et olukord on ohtlik ja püsiga kodus, siis see ka nii on. See nädalavahetus tõi kaasa palju sündmusi, mida tavaolukorras ei juhtu. Need on ringilendavad katused, ringilendavad klaasfassaadid ja kukkuvad tellingud. Selliste asjade eest on linnakodanikku keeruline kaitsta. Kui me puudega veel suudame mingisugust heakorrastatust tagada, siis linnaruumis päris palju ka neid asju, mis ei ole meie kontrolli all. Linna abitelefonile saabunud teadetest puudutas 160 just puid. Sellisel juhul reageeris pääste ja linn tegeles koristamisega. Tallinna tormikahjude kokku lugemine alles käib, hetkel hindame, et on vähemalt 500 puud, millega tuli tegelda või mis tuleb likvideerida.