OTSE POSTIMEHEST ⟩ Paet: ohvrite arv saab olema ilmselt väga suur nii Gazas kui Iisraelis

Peamine toetaja on olnud kogu aeg Iraan. Iisrael on ju Gaza sisuliselt blokeerinud juba aastaid tagasi. Iisraeli poolelt Gazasse pääsemine peaks olema võimatu, ainukesed ühendusteed on lõuna poolt Egiptusesse need kurikuulsad tunnelid ja võib-olla ka natuke merd mööda. Seega varustuskanalid on väga napid, mis tähendab, et sellise rünnaku ettevalmistamine pidi võtma palju aega. Kui aga vaadata Hamasi taustajõude, siis tema peamine toetaja on olnud Iraan, aga abistajate hulgas on kindlasti ka teised islami äärmusorganisatsioonid.

Ma arvan, et siin on kokku langenud mitu asja, mille pärast Hamas ja tema taga seisvad jõud otsustasid, et nüüd on õige aeg rünnata. Ilmselt jõudis Hamas ise sellisesse valmidusse, et neil oli võimalik selline mastaapne üllatusrünnak korraldada. Tõenäoliselt hindasid nad ka Iisraeli valmisolekut ja jõudsid järeldusele, et Iisraeli valmisolek reageerida ei ole väga kõrgem ja nagu me näeme, oli neil selles osas õigus. Mis puudutab laiemaid taustu, siis kindlasti ei meeldi nende põhitoetajale Iraanile, et Iisrael parandab suhteid Araabia poolsaare riikidega. Lisaks ei meeldi kindlasti Iraanile ka see, et sellega on väga otseselt seotud Ameerika Ühendriigid ehk Ameerika Ühendriikide mõju on ka islamiriikide seas Araabia poolsaarel viimastel aegadel kasvanud. Loomulikult ei meeldi selline areng ka Venemaale.