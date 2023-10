MIS UUDIST? ⟩ Robert Linna kolis maale: naudin maaelu ja vaatan elu teise nurga alt

«Hiljuti kirjutasin ennast sisse Kuusalu valla elanikuks. Üks põhjus on selles, et ma kolisin sinna elama ja teine on see, et laps läks esimesse klassi sinna ning Kuusalu vald annab koolikoti toetust,» rääkis Linna.

Talle tundus kõige huvitavam just see protsess, kuidas ennast valda sisse kirjutada. «Esitasin eesti.ee taotluse. Tuli vastus, et menetletakse ja otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul. Ennäe, mitte mingit teadet ega kirja, lihtsalt tuli raha kontole üle. Kahju on tunnistada oma kalli poja ees, kuid see raha on juba otsas,» rääkis Linna.

Mis uudist? Robert Linna Foto: Taavi Sepp

«150 eurot oli toetus, kuid vaadates seda nimekirja, mis esimeses klassis vaja on.. Seda on kaks lehekülge, siis see on umbes võrdväärne kuluga, mis läheb lapsele,» rääkis Linna.

Ta kolis Uuri külla. «Naudin maaelu ja vaatan elu teise nurga alt. Ma ei ole kunagi uudiste jälgija olnud. «Mis jutte inimesed maal räägivad need on teistsugune kui kesklinnas,» märkis muusik. «Poes on jutud, kui kalliks on asjad läinud ja kui väikesed palgad on,» kirjeldas Linna.

Pealinna nii lihtsalt rattaga ei sõida? «Kui ma mingi 5-6 tundi varun. Aga autoga liiklemine on ülioluline seal,» vastas Linna.