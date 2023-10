OTSE POSTIMEHEST ⟩ Allar Jõks: olen Siim Kallasega nõus, president on valinud poole, aga see on põhiseaduse pool

Mina jagasin selle probleemi kaheks. Üks probleem on, et riigikogu on ummistunud eelnõudest ja arupärimistest, mille ainsaks eesmärgiks on parlamendi töö takistamine. Probleemi lahendamiseks mina väga head õiguslikku vahendit ei tea, seal tuleks leida poliitiline kokkulepe. Olulisem küsimus on, kuidas vältida tulevikus olukorda, kus tekib vajadus selliseks obstruktsiooniks, mis toob kaasa parlamendi töö sisulise seiskamise. Selleks tuleks aga vaadata, millal on obstruktsiooni kasutatud. Esimene juhus on see, kui obstruktsiooni kasutatakse oma maailmavaateliste seisukohtade või nende puudumisel dogmade kaitsmiseks. Teised juhtumid on sellised, kus obsruktsiooni kasutamiseks puudub igasugune mõistlik eesmärk ja ainuke huvi on see, et mida halvem, seda parem ja millega püütakse demokraatlikust parlamendist elujõudu välja lasta, et siis saaks öelda, et parlament on saamatu ja me vajame mingisugust muud lähenemist. Nendele kahele obstruktsiooni põhjusele peab väga jõuliselt vastu hakkama. Minu ettepanek oligi, et vaja oleks täpsustada või anda parlamendi juhatusele selgemad volitused, mida teha, et pidurdada olukorda, kus tuuakse seaduseelnõusid, mille eesmärk on töö takistamine. Omaette probleem on, mida teha parlamendiliikmetega, kes eiravad oma ametivannet ja kelle eesmärk on vaikimisi põhiseaduslikku korda lõhkuda. Neile põhjustele kindlasti mingit õigustust ei ole. Aga on ka kolmas juhus, kus mina ütlen, et obstruktsioon võib olla põhjendatud. See on siis, kui valitsuskoalitsioon lükkab turbomenetlusel läbi parlamendi kõikvõimalikke kiireid eelnõusid, mille puhul ei ole analüüsitud mõjusid ega kaasatud huvigruppe. Antud juhul oli minu ettepanek, anda parlamendi vähemusele õigus pöörduda riigikohtusse, kui nad leiavad, et mingi seaduse menetlemisel on menetlusreegleid rikutud.