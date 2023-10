MIS UUDIST? ⟩ Ladõnskaja-Kubits: ühest kõnest Kõlvartile ei piisa - ta vajabki nüüd rohkem tähelepanu

Ladõnskaja-Kubits rõhutas, et ta käsitleb kõike vaatlejana ning õhtul, kui vaatab telesaadet, siis küsimärgid tekivad. «Mul on nii kahju, et see skandaal üldse juhtus ning nii tundlikul teemal ja praegu,» lausus endine poliitik. «Kui ma vaatan seda teemat, siis umbes kaks kuud tagasi sai selgeks, et asi ei ole ikkagi klaar. Kallasel oli kaks varianti, kas tagasi astuda või edasi minna. Tema valis teise variandi,» kirjeldas Ladõnskaja-Kubits. Ta rõhutas, et see on poliitiku enda otsus, kuidas ta otsustab. «Mida aeg edasi.. Mul on tunne, et see olukord lahendust enam ei leia ning aina rohkem küsimusi tuleb,» nentis ta ja lisas, et aina vähem tundub, et kõikidele on olukord ühtmoodi selge.