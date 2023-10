MIS UUDIST? ⟩ Andreas Melts: praegu ma maksan ka Instagrami eest kuutasu

«Mul ei ole vahet, kas on Kalev Kruus või ingliskeelne kommentaator, aga Kalev Kruus on legendaarne spordikommentaator ja ta ei ole kohe kindlasti suu peale kukkunud. Kui ta poetab sisse mõne nalja või laheda kommentaari, siis see teeb palju mõnusamaks vaatamise,» rääkis Melts.

Mis uudist? Andreas Melts. Foto: Taavi Sepp

Kas sul on fännina oluline, millises tiimis Tänak sõidab? «Ei ole! Ma olen selline fänn, et tahaks näha sporti ennast. Näha seda, et sportlane saaks oma ande 100protsendiliselt välja tuua. Praegu M-spordis olles Tänak seda ei saanud,» vastas Melts. «Negatiivne on aga see, et nüüd M-sport langeb ära ja võib-olla kukub üldse ära maailmasarjast,» nentis ta.

Uudis, et Facebook võib minna tasuliseks, küttis kirgi. Nimelt Meta võtaks arvutikasutajalt umbes 10 eurot (ehk 10,50 dollarit) kuus, pluss 6 eurot iga lingitud konto eest, ütlesid allikad. Telefonides tõuseks tasu umbes 13 euroni kuus, kuna Meta arvestaks sisse Apple’i ja Google’i poodide äpisiseste maksete lõivud, kirjutab WSJ. Meta pressiesindaja ütles, et ettevõte usub «isikupärastatud reklaamidega toetatud tasuta teenusesse», kuid uurib «muutuvate reeglitega arvestamise võimalusi». Iiri andekaitsekomisjonil – kes tegeleb kõnealuse kaasusega seetõttu, et Meta piirkondlik peakorter asub Iirimaal – polnud WSJ reporterile kohe kommentaari pakkuda. Küsimust ei soovinud selle artikli tarvis kommenteerida ka Euroopa Komisjon.