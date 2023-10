OTSE POSTIMEHEST ⟩ Martin Helme: pessimistliku stsenaariumi järgi jätkab Kaja Kallas kevadeni, optimistliku järgi on aasta lõpuks läinud

Ma olen riigikogus kolmandat koosseisu, olen ise ministrina eelarvet teinud ja olnud rahanduskomisjonis ning ei ole veel näinud oma pika karjääri jooksul poliitikas seda, et opositsiooni ettepanekud parlamendi menetluses eelarvet oluliselt muudaks. See ei käi niimoodi, et eelarve jõuab riigikogusse ja siis me arutame ning parendame seda. Eelarve on ikkagi kokku pandud valitsuse poolt, see ongi valitsuse vastutus. Riigikogu annab valitsusele kulutada nii ja nii palju. Tänase riigieelarvega on see probleem, et ei opositsiooni ega koalitsioonisaadikud saa aru, millistele kulutustele nad loa annavad. Peaaegu 700 leheküljeline riigieelarve ei ütle meile, kuidas hakkab täitevvõim seda raha kasutama. Parlamendil puudub igasugune arusaamine ja võimalus seda näha või kontrollida.

Kärpida saab igast kohast, aga need kärped, mida saab teha kõikvõimalikes asutustes ja ministeeriumides, on siiski väikesed summad. Printimispaberi, pastakate ja uute arvutite pealt kokkuhoid on ka kokkuhoid ja see on mõtteviisi küsimus, aga riigieelarve mõistes räägime siiski väikestest summadest. Riigieelarve on peaaegu 20 miljardit ja kui me siit 600 tuhat ja sealt 20 tuhat kokku hoiame, siis see probleemi ei lahenda. Riigieelarve kokkuhoiukohad on tegelikult ikkagi need suured tükid ja need suured tükid on loomulikult investeeringud, mis tekitavad minus väga suurt muret. Teine on Ukraina toetamine. Kui eelmisel aastal oli Eesti riigieelarve miinus 1,6 miljardit, siis ligi miljard sellest oli meie abi Ukrainale. Kui nüüd Kaja Kallas ütleb meile, et makse tuleb tõsta, siis võiks ta ausalt ka öelda, et üks osa sellest maksu tõstmisest on see, et samal ajal kui tema teeb oma mehega Venemaal äri, pannakse Eesti maksumaksjale suuremad koormised, et ta saaks rääkida, kui tubli Ukraina toetaja ta on. Eesti rahvalt tuleks küsida, kas me tahame selle pärast suuri maksutõuse.