Me ei tea sellest väga palju. On mitut tüüpi üksusi, mis koosnevad välismaalastest. Teatud üksused ongi formeeritud mingi rahvuse baasil. Näiteks valgevenelastel oli pataljonisuurune üksus, nüüd püütakse kasvatada seda rügemendisuuruseks. Me teame, et grusiinidel on oma üksus. Oma üksus on ka tšetšeenidel. Tšetšeenid ei sõdi ainult Vene poolel, neid on ka Ukraina poolel ja neil on seal mitu pataljonisuurust üksust. Lisaks on võõrleegion, kuhu on koondatud ilmselt suurem osa erinevatest riikidest pärit välismaalasi, kaasa arvatud eestlasi. Samuti on välismaalased, kes võitlevad otse Ukraina üksuste koosseisus. Kui palju Ukrainas välismaalasi sõdib, ei ole teada, sest neid, kes Ukrainale kaasa tunnevad, on palju. Ka meie kaasmaalasi on seal kindlasti rohkem kui kaks.